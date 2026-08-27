Huaneng Lancang River Hydropower A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Huaneng Lancang River Hydropower A hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.15 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.170 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2.50 Prozent auf 7.38 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.57 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch