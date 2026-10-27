Huaneng Lancang River Hydropower A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Huaneng Lancang River Hydropower A hat sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei 0.16 CNY. Im letzten Jahr hatte Huaneng Lancang River Hydropower A einen Gewinn von 0.150 CNY je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3.60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.96 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 7.68 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch