Huami Technology annonce son partenariat officiel avec l'équipe chinoise d'athlétisme

SHENZHEN, Chine, 26 mars 2020 /PRNewswire/ -- Huami (NYSE : HMI) a signé un accord de coopération formel avec l'Association chinoise d'athlétisme. Cet accord entérine un partenariat avec l'équipe chinoise d'athlétisme et l'Association chinoise d'athlétisme dans le secteur des produits portables intelligents. Les deux parties s'unissent dans le but de développer les sports chinois en tirant profit de la marque, du marché, du domaine de la recherche et du développement ainsi que du big data des dispositifs portables intelligents de Huami.

« Ce partenariat officiel valorisera l'esprit sportif et un mode de vie sain pour la société dans son ensemble, ce qui aura par ailleurs un impact positif sur le développement d'une nation sportive de premier plan », a déclaré Yu Hongchen, vice-président de l'Association chinoise d'athlétisme.

Le partenariat est prévu jusqu'en 2025. Durant cette période, les deux parties joindront leurs forces pour apporter leur contribution aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, aux Jeux olympiques de Paris 2024, aux Championnats du monde d'athlétisme 2021, aux Jeux asiatiques 2022 et aux Championnats du monde d'athlétisme 2023. En outre, Huami participera au fonctionnement et aux services de l'Association chinoise d'athlétisme.

Selon l'accord signé, Huami détient les droits exclusifs accordés par l'Association chinoise d'athlétisme dans les domaines des dispositifs portables intelligents (bracelets intelligents, montres intelligentes, écouteurs intelligents, lunettes intelligentes) et des téléphones intelligents. La montre intelligente Amazfit Stratos 3 de Huami et les écouteurs Amazfit PowerBuds feront partie du premier lot de « produits portables intelligents officiellement recommandés par l'équipe chinoise d'athlétisme ».

Les deux parties prévoient de créer un laboratoire commun consacré à l'athlétisme dans le but de mettre en place un mode de vie sain. À l'aide des accessoires portables intelligents de Huami, le laboratoire étudiera le gros volume de données relatives aux athlètes chinois et aux amateurs de sports au moyen d'un algorithme intelligent et d'une technologie d'analyse du big data. Des rapports de recherche professionnels et des normes industrielles seront élaborés au titre de guide pour adopter un mode de vie plus sain et devenir plus efficace dans le cadre de l'entraînement sportif.

Huami est une société axée sur les données biométriques et d'activité qui possède une expertise considérable dans le domaine des technologies portables intelligentes. Depuis sa création en 2013, Huami a mis sur pied un écosystème de santé mondial, dans lequel figurent les bracelets intelligents, les montres intelligentes, les écouteurs de sport, les tapis de course intelligents, les pèse-personne et d'autres équipements sportifs de même type. Au niveau international, Amazfit, la marque propre de Huami, est présente sur plus de 70 marchés, dont les États-Unis, l'Allemagne et le Japon, entre autres. Au mois d'août 2019, Huami avait vendu un total de plus de 100 millions de dispositifs intelligents.

Par ailleurs, Huami dispose actuellement d'un volume considérable de données sur les sports et la santé. Elle possède également une vaste expérience en termes de technologie et d'innovation. En parallèle, la société bénéficie de nombreux canaux et partenariats stratégiques dans le monde entier. En ce qui concerne le domaine du sport et de la condition physique, Huami a acquis les actifs principaux de Zepp International Limited, une société de premier plan spécialisée dans la technologie des capteurs multisports, avant d'acquérir ceux de Physical Enterprises Inc. (PEI), auparavant contrôlés par le groupe Adidas, ce qui permet à Huami de se maintenir à la pointe de la technologie et des produits.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1137919/Huami_Chinese_Athletics_Team.jpg