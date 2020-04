Huami s'associe à l'équipe de Nanshan Zhong pour combattre le coronavirus COVID-19 dans un laboratoire conjoint

Le laboratoire aidera au suivi des soins de rééducation pulmonaire et au développement d'un système d'alerte et de prévision des épidémies

SHENZHEN, Chine, 11 avril 2020 /PRNewswire/ -- Huami (NYSE : HMI) a annoncé une collaboration avec le Centre national chinois de recherche clinique sur les maladies pulmonaires (NCRCRD) et l'Institut d'innovation médicale de Guangdong Nanshan, dirigé par le Dr Nanshan Zhong, afin d'établir un laboratoire conjoint pour mettre au point des appareils portables intelligents. S'appuyant sur les technologies portables intelligentes de Huami et sur de puissants algorithmes de calcul, le laboratoire vise à aider au suivi et à la gestion des patients guéris du COVID-19 au travers de la plateforme de big data du NCRCRD. En outre, le laboratoire contribuerait conjointement à un système d'alerte et de prévision des épidémies.

« En tant que collaboration entre instituts médicaux, institutions de recherche et de développement et entreprises, nous sommes enthousiasmés à l'idée de mettre à profit notre expertise des technologies portables intelligentes pour promouvoir la recherche appliquée et faciliter une véritable transformation de la santé respiratoire », a déclaré Wang Huang, fondateur et président-directeur général de Huami Technology. Guidé par sa mission visant à « connecter la santé à la technologie », Huami est déterminée à créer un écosystème mondial de la santé comprenant des appareils, des données et des services, tout en étant un partenaire de confiance de premier plan de ses utilisateurs.

Le Dr Nanshan Zhong, 83 ans, spécialiste des maladies respiratoires de renommée internationale et membre de l'Académie chinoise de l'ingénierie, a été un pionnier dans la lutte contre le SRAS en 2013 et est aujourd'hui le chef des experts de la prévention du COVID-19 auprès de la Commission nationale chinoise de la santé. Le Dr Nanshan Zhong se bat en première ligne de l'épidémie de coronavirus depuis qu'il a signalé la première transmission de personne à personne du COVID-19 en janvier.

Depuis l'apparition de l'épidémie de coronavirus, Huami a poursuivi ses efforts en vue de « connecter la santé à la technologie ». La société a fait don de fournitures et d'appareils médicaux d'une valeur de 11,5 millions de RMB depuis le début de l'épidémie. Huami a également mis au point une montre intelligente pour le personnel médical de Wuhan, dotée d'une fonction permettant d'atténuer la détresse psychologique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1153829/Huami_Partnered_with_Nanshan_Zhong_s_Team.jpg