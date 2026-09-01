|
01.09.2026 06:37:00
Huafa Industrial gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Huafa Industrial hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1.01 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Huafa Industrial ein EPS von -0.010 CNY in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 22.32 Prozent auf 14.99 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.30 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Dienstag mit Verlusten erwartet. Die asiatischen Börsen bewegen sich am Dienstag mit verschiedenen Vorzeichen.