Huafa Industrial gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Huafa Industrial hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1.01 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Huafa Industrial ein EPS von -0.010 CNY in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 22.32 Prozent auf 14.99 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.30 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch