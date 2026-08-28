Huadian Power International A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Huadian Power International A präsentierte in der am 27.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.11 CNY, nach 0.180 CNY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 28.72 Prozent auf 23.79 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 33.38 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch