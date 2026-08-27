HuaDian Heavy Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

HuaDian Heavy Industries liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat HuaDian Heavy Industries die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.11 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HuaDian Heavy Industries ein EPS von 0.120 CNY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 2.95 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HuaDian Heavy Industries 2.36 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch