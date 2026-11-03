HuaDian Heavy Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HuaDian Heavy Industries hat am 31.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.06 CNY. Im Vorjahresquartal hatte HuaDian Heavy Industries ebenfalls ein EPS von 0.060 CNY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.31 Milliarden CNY – eine Minderung von 13.77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.68 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch