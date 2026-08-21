Huadian Energy stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Huadian Energy hat am 20.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3.18 Prozent auf 3.03 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.13 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch