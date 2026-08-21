Huadian Energy präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Huadian Energy hat am 20.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2.88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 432.4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 444.9 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch