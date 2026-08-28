Huada Automotive Technology zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Huada Automotive Technology lud am 26.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.02 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Huada Automotive Technology 0.340 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 17.60 Prozent auf 1.54 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.87 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.ch