Huaan Securities mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Huaan Securities lud am 24.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.34 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.110 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Huaan Securities mit einem Umsatz von insgesamt 1.36 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.35 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 0.98 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch