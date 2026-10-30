Huaan Securities legte Quartalsergebnis vor

Huaan Securities präsentierte am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0.60 CNY gegenüber 0.180 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 24.80 Prozent auf 1.16 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Huaan Securities 1.54 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch