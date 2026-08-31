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31.08.2026 06:37:00
Hua Xia Bank: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Hua Xia Bank hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0.22 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hua Xia Bank 0.340 CNY je Aktie verdient.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5.76 Prozent auf 42.30 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Hua Xia Bank 44.88 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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