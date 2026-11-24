Hua Nan Financial hat am 23.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.64 TWD. Im Vorjahresviertel hatte Hua Nan Financial 0.580 TWD je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 5.52 Milliarden TWD, gegenüber 13.28 Milliarden TWD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 58.41 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch