HTC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

HTC hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.04 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.110 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat HTC 19.4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13.64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 22.5 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch