HTC veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

HTC hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.04 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.100 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15.82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.7 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 19.9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch