HTC stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

HTC hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

HTC hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.520 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0.33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 23.9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 23.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch