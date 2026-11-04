HTC: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

HTC hat am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.03 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HTC ein EPS von 0.440 EUR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HTC in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20.7 Millionen EUR im Vergleich zu 20.5 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch