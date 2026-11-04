HTC: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

HTC hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.26 TWD, nach 3.88 TWD im Vorjahresvergleich.

HTC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 763.6 Millionen TWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6.60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 716.4 Millionen TWD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch