Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’623 -0.1%  SPI 17’361 -0.1%  Dow 46’925 0.5%  DAX 24’330 0.3%  Euro 0.9237 0.0%  EStoxx50 5’687 0.1%  Gold 4’132 0.2%  Bitcoin 86’063 -0.6%  Dollar 0.7959 0.0%  Öl 62.4 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: Intel legt Quartalsergebnis vor
DocMorris-Aktie: Wandelanleihe erfolgreich platziert
Novartis-Aktie: HSR-Freigabe für Übernahmeangebot an Tourmaline Bio - Fortschritte mit Cosentyx in der PMR-Behandlung
Darum bewegt sich der Franken wenig zu Euro und Dollar
UniCredit-Aktie: Gewinn in Q3 überraschend gesteigert
Suche...
Plus500 Depot

HT5 Aktie 2466652 / CH0024666528

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.10.2025 07:57:36

HT5 aus Nachlassstundung entlassen - In Gesprächen für "Reverse Takeover"

HT5
1.50 CHF 28.44%
Kaufen Verkaufen

Hochdorf (awp) - HT5 kommt mit seinen Plänen voran, die "Firmenhülle" der ehemaligen Hochdorf zu verwerten. Das Bezirksgericht Hochdorf hat die Nachlassstundung aufgehoben, womit für die Gesellschaft eine neue Phase beginnt, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Konkret könne nun die finanzielle Sanierung wie geplant umgesetzt werden, so das Communiqué. Die Gesellschaft vollziehe unter anderem die Pflichtwandlung der ausstehenden Anleihetitel der 2017 emittierten Anleihe in Aktien der HT5.

Nach der Sanierung will sich HT5 wie angekündigt mit einem operativ tätigen Unternehmen zusammenzuschliessen, um dieses via einem sogenannten "Reverse Takeovers" an die Schweizer Börse SIX zu bringen. Das Führungsteam der HT5 befinde sich in konstruktiven Gesprächen mit potenziellen Partnern, heisst es in der Mitteilung. Diese Gespräche seien ermutigend und würden zügig vorangetrieben.

Bei HT5 handelt es sich um die "Firmenhülle" der ehemaligen Hochdorf, welche über kein operatives Geschäft verfügt. Das frühere Hochdorf-Kerngeschäft, zu dem insbesondere Säuglingsmilchpulver zählt, wurde im vergangenen Dezember an die schweizerisch-britische AS Equity Partners verkauft.

rw/hr