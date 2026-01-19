Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’414 -0.5%  SPI 18’528 -0.4%  Dow 49’359 -0.2%  DAX 25’297 -0.2%  Euro 0.9293 0.0%  EStoxx50 6’029 -0.2%  Gold 4’666 1.6%  Bitcoin 74’051 -1.1%  Dollar 0.7994 -0.3%  Öl 63.9 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Grönland-Spannungen im Fokus: Das treibt die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS an
ams-OSRAM-Aktie: Rückkaufangebot über 300 Millionen Euro nur teilweise genutzt
HT5-Aktie: Unternehmen will mit Tessiner Technologiefirma Centiel fusionieren
Spannendes Jahr 2026 für Tesla-Aktie voraus: Robo-Taxis und KI im Fokus
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Wird der jüngste Aufschwung durch neue Zölle ausgebremst?
Suche...
Plus500 Depot

HT5 Aktie 2466652 / CH0024666528

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Käufer gefunden 19.01.2026 08:22:37

HT5-Aktie: Unternehmen will mit Tessiner Technologiefirma Centiel fusionieren

HT5-Aktie: Unternehmen will mit Tessiner Technologiefirma Centiel fusionieren

HT5, die Firmenhülle der insolventen HOCHDORF, hat einen Käufer gefunden.

HT5
1.55 CHF -1.21%
Kaufen Verkaufen
Nach intensiven Verhandlungen sei eine Transaktionsvereinbarung mit dem Tessiner Anbieter von Notstromlösungen Centiel unterzeichnet worden. Der Abschluss der Transaktion wird im ersten Halbjahr 2026 erwartet.

Nun müssen noch die Aktionäre an einer Generalversammlung der Fusion zustimmen, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Die Transaktion soll mittels einer sogenannten Absorptionsfusion nach Schweizer Fusionsgesetz erfolgen. Damit verbunden ist eine ordentliche Kapitalerhöhung zwecks Ausgabe von HT5-Aktien an die Aktionäre von Centiel.

Die schuldenfreie Centiel wird dabei mit einem Eigenkapitalwert von 125 Millionen Franken bewertet und HT5 mit 2,04 Franken je Anteilsschein. Im Rahmen der Fusion ist zudem die Marktplatzierung eines Teils der Anteile des Gründerteams geplant, um damit einen attraktiven Streubesitz zu erreichen, heisst es weiter.

Ferner sei eine Barkapitalerhöhung geplant. Dies soll dem fusionierten Unternehmen zusätzliche Liquidität für die Wachstumsfinanzierung beschaffen. Konkret sei eine Platzierung von bis zu 60 Millionen Franken bei einem Referenzpreis von 2,04 pro Aktie geplant.

Auch das bestehende Team von HT5 wolle in der neuen Gesellschaft weiter aktiv bleiben. Es strebe "im Zuge des öffentlichen Angebots eine Erhöhung seiner bestehenden Beteiligung an", lässt sich Gregor Greber, CEO und Verwaltungsrat der HT5, in der Mitteilung zitieren.

Centiel ist auf "mission-critical" Stromausfallschutz spezialisiert. Das Unternehmen erwirtschaftete laut provisorischen Zahlen 2025 einen konsolidierten Umsatz von 46 Millionen Franken. Die EBIT-Marge liegt bei 22 Prozent. Das Unternehmen expandiere weltweit und sei aktuell in mehr als 60 Ländern vertreten.

Hochdorf (awp)

cg/ra

Weitere Links:

HT5-Aktie springt an: Nachlassstundung aufgehoben - In Gesprächen für `Reverse Takeover`

Bildquelle: HOCHDORF Holding AG