Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rückrufaktion
|
15.01.2026 11:19:00
HT5-Aktie sinkt: HOCHDORF ruft Bimbosan-Babynahrung zurück
Nach Nestlé hat auch der Milchverarbeiter HOCHDORF Säuglingsnahrung zurückgerufen.
Bei dem Rückruf geht es gemäss HOCHDORF um 10'000 Packungen eines Ziegenmilchproduktes der Marke Bimbosan. Demnach war die von HOCHDORF verarbeitete Omega-6-Fettsäure Arachidon mit Cereulid belastet.
Cereulid kann durch das Bakterium Bacillus cereus entstehen. Anfang Januar hatte bereits Nestlé wegen des hitzebeständigen Giftstoffs Babynahrung zurückgerufen. "Nach unserem Kenntnisstand handelt es sich um die gleiche Substanz", sagte HOCHDORF-Sprecherin Desirée Metzler auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.
Weil die Belastung mit Cereulid klein sei, bestehe für die Kleinkinder "kein ernsthaftes gesundheitliches Risiko", erklärte HOCHDORF. Durchfall, Übelkeit oder Erbrechen könnten "jedoch nicht komplett ausgeschlossen" werden.
Käuferinnen und Käufer könnten das zurückgerufene Produkt an den Kaufort zurückbringen, teilte HOCHDORF mit. Weitere Informationen seien auf der Homepage aufgeschaltet worden.
Die Omega-6-Säure Arachidon stammt gemäss Mitteilung von einem früheren Lieferanten. Dieser habe Anfang Woche über die Qualitätsprobleme informiert, erklärte HOCHDORF.
Das Ziegenmilchprodukt Bimbosan ist für Säuglinge bis zum Alter von sechs Monaten bestimmt. Produziert wird es in Sulgen, weswegen HOCHDORF die Thurgauer Behörden informierte. HOCHDORF stellt nach eigenen Angaben jährlich 1,2 Millionen Packungen verschiedener Bimbosanprodukte her.Die HT5-Aktie verliert im Schweizer Handel zeitweise 3,03 Prozent auf 1,60 Schweizer Franken.
Root LU (awp/sda)
Weitere Links:
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
09:29
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Vormittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Börse Zürich: SLI zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Freundlicher Handel: SMI bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Starker Wochentag in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittwochnachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
14.01.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 notiert am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Starker Wochentag in Zürich: Börsianer lassen SMI am Nachmittag steigen (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|12.01.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|08.01.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|08.01.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.25
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.25
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|08.01.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI steigt erstmals über 13'500 Punkte -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen im Minus
Der heimische Aktienmarkt verbucht am Donnerstag moderate Gewinne. Der deutsche Leitindex zeigt sich unentschlossen. An den Börsen in Fernost geht es abwärts.