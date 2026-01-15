HT5-Aktie sinkt: HOCHDORF ruft Bimbosan-Babynahrung zurück

Es handle sich um eine vorsorgliche und freiwillige Massnahme, teilte HOCHDORF am Donnerstag mit. Ein ernsthaftes gesundheitliches Risiko bestehe nicht.

Bei dem Rückruf geht es gemäss HOCHDORF um 10'000 Packungen eines Ziegenmilchproduktes der Marke Bimbosan. Demnach war die von HOCHDORF verarbeitete Omega-6-Fettsäure Arachidon mit Cereulid belastet.

Cereulid kann durch das Bakterium Bacillus cereus entstehen. Anfang Januar hatte bereits Nestlé wegen des hitzebeständigen Giftstoffs Babynahrung zurückgerufen. "Nach unserem Kenntnisstand handelt es sich um die gleiche Substanz", sagte HOCHDORF-Sprecherin Desirée Metzler auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Weil die Belastung mit Cereulid klein sei, bestehe für die Kleinkinder "kein ernsthaftes gesundheitliches Risiko", erklärte HOCHDORF. Durchfall, Übelkeit oder Erbrechen könnten "jedoch nicht komplett ausgeschlossen" werden.

Käuferinnen und Käufer könnten das zurückgerufene Produkt an den Kaufort zurückbringen, teilte HOCHDORF mit. Weitere Informationen seien auf der Homepage aufgeschaltet worden.

Die Omega-6-Säure Arachidon stammt gemäss Mitteilung von einem früheren Lieferanten. Dieser habe Anfang Woche über die Qualitätsprobleme informiert, erklärte HOCHDORF.

Das Ziegenmilchprodukt Bimbosan ist für Säuglinge bis zum Alter von sechs Monaten bestimmt. Produziert wird es in Sulgen, weswegen HOCHDORF die Thurgauer Behörden informierte. HOCHDORF stellt nach eigenen Angaben jährlich 1,2 Millionen Packungen verschiedener Bimbosanprodukte her.

Die HT5-Aktie verliert im Schweizer Handel zeitweise 3,03 Prozent auf 1,60 Schweizer Franken.

Root LU (awp/sda)