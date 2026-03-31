HT5 Aktie 2466652 / CH0024666528
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31.03.2026 16:29:00
HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) am Dienstagnachmittag im Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF). Das Papier von HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 3,9 Prozent auf 2,92 CHF.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 3,9 Prozent auf 2,92 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 17'890 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bei 2,95 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 2,95 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 14'453 HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,49 CHF) erklomm das Papier am 17.03.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,52 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,71 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie mit einem Verlust von 75,68 Prozent wieder erreichen.
Redaktion finanzen.ch
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