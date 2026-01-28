HT5 Aktie 2466652 / CH0024666528
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.01.2026 16:29:00
HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) tendiert am Nachmittag südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF). Die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 2,17 CHF ab.
Um 16:28 Uhr fiel die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 2,17 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 18'093 Punkten liegt. Der Kurs der HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,11 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,18 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 11'944 HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,20 CHF) erklomm das Papier am 25.02.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,32 CHF am 03.02.2025. Mit Abgaben von 85,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie
HT5-Aktie springt zweistellig hoch: Unternehmen will mit Tessiner Technologiefirma Centiel fusionieren
HT5-Aktie sinkt: HOCHDORF ruft Bimbosan-Babynahrung zurück
HT5-Aktie stabil: Aufhebung der Nachlassstundung rechtskräftig - Partner für Börsengang gesucht
Nachrichten zu HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)
|
16:29
|HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) tendiert am Nachmittag südwärts (finanzen.ch)
|
09:29