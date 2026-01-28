Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’072 -1.1%  SPI 18’091 -1.1%  Dow 49’026 0.1%  DAX 24’814 -0.3%  Euro 0.9205 0.4%  EStoxx50 5’947 -0.8%  Gold 5’273 1.8%  Bitcoin 68’677 0.9%  Dollar 0.7708 1.2%  Öl 68.1 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Novartis1200526Rheinmetall345850NVIDIA994529Lonza1384101Zurich Insurance1107539
Top News
S&P 500-Wert Becton, Dickinson-Aktie: Über diese Dividende können sich Becton, Dickinson-Aktionäre freuen
NASDAQ Composite Index-Papier Timberland Bancorp-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Timberland Bancorp Anlegern eine Freude
Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Visa Aktionären eine Freude
NASDAQ Composite Index-Papier Capitol Federal Financial-Aktie: Das beträgt die Capitol Federal Financial-Dividendenausschüttung
Ausblick: Tesla verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Plus500 Depot

HT5 Aktie 2466652 / CH0024666528

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.01.2026 16:29:00

HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) tendiert am Nachmittag südwärts

HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) tendiert am Nachmittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF). Die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 2,17 CHF ab.

HT5
2.12 CHF -0.70%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr fiel die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 2,17 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 18'093 Punkten liegt. Der Kurs der HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,11 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,18 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 11'944 HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,20 CHF) erklomm das Papier am 25.02.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,32 CHF am 03.02.2025. Mit Abgaben von 85,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie

HT5-Aktie springt zweistellig hoch: Unternehmen will mit Tessiner Technologiefirma Centiel fusionieren

HT5-Aktie sinkt: HOCHDORF ruft Bimbosan-Babynahrung zurück

HT5-Aktie stabil: Aufhebung der Nachlassstundung rechtskräftig - Partner für Börsengang gesucht