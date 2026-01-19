HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) ein

Um 16:28 Uhr ging es für das HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 23,4 Prozent auf 1,89 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 18'302 Punkten notiert. Die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,95 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,65 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 274'478 HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien.

Am 25.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,20 CHF. Gewinne von 69,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 0,32 CHF fiel das Papier am 03.02.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 83,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie.

