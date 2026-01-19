Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’253 -1.2%  SPI 18’301 -1.2%  Dow 49’359 -0.2%  DAX 24’973 -1.3%  Euro 0.9280 -0.1%  EStoxx50 5’931 -1.6%  Gold 4’666 1.6%  Bitcoin 74’089 -1.0%  Dollar 0.7974 -0.6%  Öl 64.0 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Novartis1200526Bayer10367293Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539
Top News
Webinar: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!
Grönland-Spannungen im Fokus: Das treibt die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS an
Spannendes Jahr 2026 für Tesla-Aktie voraus: Robo-Taxis und KI im Fokus
Siemens Energy-Aktie nach starkem Jahresstart und Rekordhoch unter Druck
DroneShield-Aktie setzt Rally fort: Sind die Kursgewinne gerechtfertigt?
Suche...
Plus500 Depot

HT5 Aktie 2466652 / CH0024666528

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.01.2026 16:29:00

HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) ein

HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) ein

Die Aktie von HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 23,4 Prozent auf 1,89 CHF zu.

HT5
1.84 CHF 19.28%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für das HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 23,4 Prozent auf 1,89 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 18'302 Punkten notiert. Die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,95 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,65 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 274'478 HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien.

Am 25.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,20 CHF. Gewinne von 69,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 0,32 CHF fiel das Papier am 03.02.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 83,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie

HT5-Aktie sinkt: HOCHDORF ruft Bimbosan-Babynahrung zurück

HT5-Aktie stabil: Aufhebung der Nachlassstundung rechtskräftig - Partner für Börsengang gesucht

HT5-Aktie springt an: Nachlassstundung aufgehoben - In Gesprächen für "Reverse Takeover"