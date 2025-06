HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) präsentiert sich am Vormittag fester

Die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 1,65 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 16'563 Punkten tendiert. Die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,65 CHF an. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 1,63 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'211 HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,48 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie liegt somit 80,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 29.08.2024 Kursverluste bis auf 0,19 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 88,47 Prozent.

