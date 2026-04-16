HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) am Donnerstagmittag weit abgeschlagen

Die Aktionäre schickten das Papier von HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 12,0 Prozent auf 3,30 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 18'544 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bis auf 3,21 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,75 CHF. Bisher wurden heute 200'999 HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.04.2026 auf bis zu 4,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie damit 26,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 1,14 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 65,39 Prozent könnte die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Redaktion finanzen.ch

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