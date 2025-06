HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) am Nachmittag stark gefragt

Um 16:28 Uhr wies die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 12,4 Prozent auf 1,50 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 16'984 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie sogar auf 1,50 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,50 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 61'058 HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien den Besitzer.

Am 08.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 8,48 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 465,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 29.08.2024 auf bis zu 0,19 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie derzeit noch 87,33 Prozent Luft nach unten.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie

HT5-Aktie unter starkem Druck: Anleihegläubigern der Hybridanleihe wurden Sanierungsvorschläge unterbreitet

HT5-Aktie sackt ab: Neue Geschäftsleitung bei Hochdorf-Nachfolger

Schwacher Wochentag in Zürich: SPI gibt mittags nach