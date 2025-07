HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) knickt am Mittag ein

Der HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 6,0 Prozent auf 1,54 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 16'804 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bei 1,53 CHF. Bei 1,53 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 422 HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien gehandelt.

Am 08.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 8,48 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 449,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie. Am 29.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,19 CHF ab. Abschläge von 87,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Redaktion finanzen.ch

