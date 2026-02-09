Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'527 0.2%  SPI 18'686 0.3%  Dow 50'116 2.5%  DAX 24'922 0.8%  Euro 0.9165 -0.1%  EStoxx50 6'035 0.6%  Gold 5'024 1.3%  Bitcoin 54'254 -0.9%  Dollar 0.7732 -0.4%  Öl 67.6 -0.8% 
09.02.2026 09:29:00

HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) zeigt sich am Vormittag gestärkt

HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) zeigt sich am Vormittag gestärkt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF). Im SIX SX-Handel gewannen die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

HT5
2.09 CHF 0.29%
Die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 2,15 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 18'674 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie sogar auf 2,15 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 2,15 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 5'016 HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,20 CHF erreichte der Titel am 25.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie somit 32,81 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,36 CHF ab. Mit Abgaben von 83,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie

HT5-Aktie springt zweistellig hoch: Unternehmen will mit Tessiner Technologiefirma Centiel fusionieren

HT5-Aktie sinkt: HOCHDORF ruft Bimbosan-Babynahrung zurück

HT5-Aktie stabil: Aufhebung der Nachlassstundung rechtskräftig - Partner für Börsengang gesucht