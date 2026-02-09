HT5 Aktie 2466652 / CH0024666528
09.02.2026 09:29:00
HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) zeigt sich am Vormittag gestärkt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF). Im SIX SX-Handel gewannen die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.
Die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 2,15 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 18'674 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie sogar auf 2,15 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 2,15 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 5'016 HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 3,20 CHF erreichte der Titel am 25.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie somit 32,81 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,36 CHF ab. Mit Abgaben von 83,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Redaktion finanzen.ch
