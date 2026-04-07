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07.04.2026 16:29:00

HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) macht am Dienstagnachmittag Boden gut

HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Die Aktie von HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 3,00 CHF.

HT5
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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,5 Prozent auf 3,00 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 17'934 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bei 3,03 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,03 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 36'048 HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 3,49 CHF erreichte der Titel am 17.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie ist somit 16,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 0,71 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 76,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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