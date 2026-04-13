HT5-Aktie im Blick: HT5- und Centiel-Aktionäre stimmen der Fusion zu

Die Aktionärinnen und Aktionäre beider Firmen hätten dem Vorhaben an den jeweiligen Generalversammlungen zugestimmt, teilte HT5 am Montagabend mit.

Damit entstehe eine an der SIX Swiss Exchange kotierte Techfirma mit internationaler Präsenz und grossem Wachstumspotenzial im Bereich der unterbrechungsfreien Stromversorgung, hiess es. Dabei schlüpft die Tessiner Firma Centiel in die "Börsenhülle" des Milchverarbeiters Hochdorf.

Die GV von HT5 habe allen transaktionsrelevanten Beschlüssen zugestimmt, so die Mitteilung weiter. Gutgeheissen wurden die Durchführung der geplanten ordentlichen Barkapitalerhöhung mit anschliessender Aktienplatzierung, die Verlegung des Gesellschaftssitzes nach Lugano, die Änderung des Firmennamens in Centiel AG sowie die Änderung des Zwecks der fusionierten Firma.

Darüber hinaus seien drei Vertreter von Centiel in den Verwaltungsrat gewählt worden: Der ehemalige Newave-CEO David Bond als unabhängiger Verwaltungsratspräsident sowie die beiden Centiel -Mitgründer Filippo Marbach und Gerardo Lecuona. Die bisherigen VR-Mitglieder Gregor Greber, Christopher Detweiler und Andreas Leutenegger wurden wiedergewählt.

Aktienplatzierung gesichert

Im Anschluss an die GV hat HT5 auch den Angebots- und Kotierungsprospekt veröffentlicht. Die ordentliche Barkapitalerhöhung umfasse die Ausgabe von bis zu 3'885'763 voll liberierte Namenaktien, was 5 Prozent des pro-forma Eigenkapitalwerts entspreche, hiess es.

Verbunden mit einer Marktplatzierung von 11'501'225 Aktien des Centiel-Gründerteams zur Schaffung eines marktgängigen Streubesitzes (Free Float) umfasse das Angebot 15'386'988 auszugebende Aktien. Die seien zum Angebotspreis von 2,04 Franken das Stück von verschiedenen Anlegern vollständig gezeichnet worden.

Hochdorf/Cadro (awp)

Mit diesem Schritt sei die vollständige Platzierungssicherheit für das geplante Angebot gewährleistet, hiess es. Für die Mitglieder des Verwaltungsrats und des Managements von Centiel und HT5 gelten einheitliche Sperrfristen (Lock-ups) von 12 und 24 Monaten für ihre bestehenden Beteiligungen.

Erster Handelstag voraussichtlich am 17. April

Laut den Plänen sollen die neuen Aktien ab dem 17. April unter dem Tickersymbol "CNTL" an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden. Mit diesem Vorgehen kann Centiel den aufwendigen Weg eines klassischen Börsengangs umgehen. Das Unternehmen ersetzt an der Börse HT5.

Centiel hatte angekündigt, dass man in Wachstum investieren will, allenfalls auch über Zukäufe. Die Firma wurde 2015 gegründet und ging drei Jahre später mit dem ersten Produkt an den Markt. Seitdem ist die Belegschaft von 20 Mitarbeitenden auf rund 200 angewachsen.

Der Umsatz von Centiel belief sich 2025 auf rund 46 Millionen Franken und der Betriebsgewinn (Ebit) betrug 10,3 Millionen. Dabei beträgt die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate satte 30 Prozent.

mk/