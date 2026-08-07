HT Media präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

HT Media hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 1.34 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HT Media -0.580 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat HT Media im vergangenen Quartal 4.37 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6.10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HT Media 4.12 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch