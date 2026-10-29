Hsino Tower Group A präsentierte Quartalsergebnisse

Hsino Tower Group A hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.01 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.030 CNY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 2.07 Milliarden CNY, gegenüber 2.44 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15.24 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch