HSBC zieht sich aus Bankgeschäft mit kleineren US-Unternehmen zurück

Von Joe Wallace

DOW JONES--Die britische Bank HSBC löst eine Abteilung auf, die sich um kleine und mittelständische Unternehmen in den USA kümmert. Dies ist Teil einer umfassenderen Strategie, sich auf Märkte zu konzentrieren, in denen das Unternehmen einen Vorteil hat, sagte eine Unternehmenssprecherin.

In dieser Woche wurden 40 Mitarbeiter in der Abteilung "Business Banking" entlassen. HSBC hat auch die rund 4.400 Kunden der Business Bank über diese Entscheidung informiert, dabei handelt es sich um Firmen mit einem Umsatz von bis zu 50 Millionen Dollar.

"Wir unterstützen... die Kunden beim Übergang zu einem geeigneten alternativen Anbieter", sagte die Sprecherin. Die Kunden, die von anderen Teams betreut würden, werde die Bank behalten.

Die meisten der Kunden, die die Bank dadurch verliert, sind amerikanische Unternehmen und keine US-Tochtergesellschaften internationaler Unternehmen.

Der Rückzug aus dem Geschäft mit kleineren Kunden folgt auf einen Rückzug an der Wall Street. Anfang des Jahres kündigte die HSBC an, die Beratung von Unternehmen bei Geschäften und Börsengängen in den USA und in Europa einzustellen. Die in London börsennotierte Bank räumt ihren Heimatmärkten Hongkong und Grossbritannien Priorität ein und konzentriert sich verstärkt auf Asien.

Das Privatkundengeschäft in den USA hat die HSBC bereits im Jahr 2021 weitgehend aufgegeben, als die Bank Teile dieses Geschäfts an die Citizens Bank und die Cathay Bank verkaufte. Im darauffolgenden Jahr vereinbarte sie den Verkauf ihres kanadischen Geschäfts an die Royal Bank of Canada.

