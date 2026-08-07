HSBC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

HSBC hat am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 309.96 ARS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HSBC 149.33 ARS je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30.91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 55’844.16 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 42’657.92 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch