HSBC vor Verkauf des französischen Retail-Geschäfts mit Verlust

PARIS (Dow Jones)--Die HSBC Holdings kommt mit dem Ausstieg aus dem französischen Privatkundengeschäft voran. Wie die britische Grossbank mitteilte, hat sie eine Absichtserklärung über einen Verkauf mit der My Money Group unterzeichnet. Die Veräusserung werde der HSBC einen Verlust von 2,3 Milliarden US-Dollar vor Steuern einbrocken.

Ausserdem werde der Verkauf an die My Money Group und deren Töchter Banque des Caraibes SA und My Money Bank, der in der ersten Jahreshälfte 2023 abgeschlossen sein wird, eine weitere Abschreibung von 700 Millionen Dollar nach sich ziehen.

Die Vereinbarung umfasst neben dem Retail-Geschäft die Marke Credit Commercial de France und - je nach Erfüllung bestimmter Bedingungen - die Beteiligung von 100 Prozent an HSBC SFH und einen Anteil von 3 Prozent an Credit Logement. Bereiche wie das Lebensversicherungsgeschäft oder das Asset Management sind nicht Teil des Deals. Mit dem Verkauf wechseln rund 3.900 HSBC-Mitarbeiter den Arbeitgeber.

Mit der Absichtserklärung fokussiere die Bank ihr kontinentaleuropäisches Geschäft und treibe die Transformation ihres europäischen Firmenkundengeschäfts voran, so die HSBC.

June 18, 2021 10:17 ET (14:17 GMT)