HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
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01.09.2026 11:44:28
HSBC-Trio lanciert neue Vermögensverwaltungs-Boutique in Zürich
HSBC HoldingsGlobal Strategic Advisory Group, eine neue unabhängige Investment- und Vermögensberatungsfirma, hat diesen Monat den Betrieb in Zürich aufgenommen. Patrick D'Amico leitet die Boutique als CEO.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
16.67 CHF -4.54%
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