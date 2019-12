HSBC trennt sich für neue Strategie von Topmanagern

Von Margot Patrick

LONDON (Dow Jones)--Die britische Bank HSBC hat ihr Topmanagement neu aufgestellt. Am Montag gab die HSBC Holdings plc bekannt, dass drei hochrangige Führungskräfte sich entweder in den Ruhestand verabschieden oder aber auf andere Positionen wechseln.

So bestätigte die Bank, dass ihr langjähriger Investmentbankchef, Samir Assaf, sein Amt im März aufgibt und den Posten des Chairman des Bereichs Corporate and Institutional Banking übernimmt. Assafs bisherige Stellvertreter Georges Elhedery und Greg Guyett treten seine Nachfolge an und werden Co-Leiter der Sparte Global Banking and Markets (GBM), einer der grössten des Finanzkonzerns nach Vermögenswerten. Assaf ist seit 2000 bei der HSBC und leitet GBM seit 2011.

Zudem wird Marc Moses nach 14 Jahren im Konzern im kommenden Monat sein Amt als Chief Risk Officer niederlegen und aus dem Board der Bank ausscheiden. Zu seiner Nachfolgerin wird Pam Kaur, derzeit Head of Wholesale Market and Credit Risk, bestellt. COO Andy Maguire wird im Januar zurücktreten, nachdem er der Bank noch geholfen hat, einen Ersatz zu finden: den ehemaligen Hewlett-Packard-Manager John Hinshaw, wie die HSBC weiter mitteilte.

Notwendiger Führungswechsel

Der Umbau im Topmanagement folgt auf den Rücktritt von CEO John Flint, der im August nach nur 18 Monaten an der Konzernspitze seinen Hut nehmen musste. Chairman Mark Tucker sprach von einem notwendigen Führungswechsel, um den sich verschlechternden Bedingungen in den beiden Heimatmärkten der britischen Bank mit chinesischen Wurzeln - Hongkong und Grossbritannien - zu begegnen. Während gewalttätige Proteste gegen die Regierung Hongkong erschüttern, wird die britische Wirtschaft durch die Unsicherheit im Zusammenhang mit dem geplanten Austritt des Landes aus der Europäischen Union belastet.

Das HSBC-Board bestellte den Commercial-Banking-Chef Noel Quinn zum Interims-CEO und gab ihm ein umfassendes Mandat zur Restrukturierung der Bank. Quinn hat gesagt, dass er den Job gern dauerhaft behalten würde, und bei Analysten und Investoren gilt das auch als wahrscheinlich, wenn die formale Suche nach einem neuen CEO abgeschlossen ist. In Quinns kurzer Amtszeit hat die Bank die Pläne zum Verkauf ihrer französischen Retailbank beschleunigt und baut Tausende von Arbeitsplätzen ab, um die Kosten zu senken.

Nun bereitet sich die HSBC auf eine neue Phase der Restrukturierung vor, in deren Zuge sie sich voraussichtlich aus weiteren Ländern und Geschäften zurückziehen wird. Im Oktober hatte der Interimschef gesagt, die Bank müsse ihre Struktur vereinfachen und die Erträge ihrer britischen Investmentbank sowie in Kontinentaleuropa und den USA verbessern. In einem Interview kündigte Quinn an, dass die HSBC ihren geografischen Fokus und ihr Geschäftsmodell verkleinern werde, aber weiterhin darauf abziele, in Asien und anderen Märkten mit hohem Wachstum zu expandieren. Aktuell ist die HSBC in 65 Ländern tätig, erzielt aber mehr als drei Viertel ihrer Gewinne in Asien.

Bei Restrukturierungsrunden in den Jahren 2011 und 2015 hat sich der Konzern bereits aus rund 20 Ländern zurückgezogen und Dutzende von Geschäftsfeldern geschlossen.

