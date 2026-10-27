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27.10.2026 09:51:15
HSBC steigert Gewinn um 32 Prozent - Aktie verliert deutlich
Die britische Grossbank HSBC hat im dritten Quartal deutlich mehr verdient und kündigt einen weiteren Aktienrückkauf über eine Milliarde Dollar an. Dennoch reagieren Anleger enttäuscht: Die Aktie verliert in Hongkong nach der Veröffentlichung der Zahlen 5,5 Prozent.
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
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Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
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