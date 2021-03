HSBC spricht mit Cerberus über Verkauf von Privatkundenbank in Frankreich

Die mögliche Transaktion ist Teil einer globalen Neuordnung der Konzerngeschäfte, wie die HSBC Holdings plc ihren Mitarbeitern in dieser Woche mitteilte. Die Bank mit Sitz in London zieht sich aus Geschäften in Europa und Nordamerika zurück, um ihre Präsenz in Asien zu verstärken, wo sie den grössten Teil ihres Gewinns erzielt.

Cerberus plant die Fusion von HSBC Frankreich mit My Money Group, einem französischen Kreditgeber, den der Investor 2017 von General Electric erworben hat. Dies geht aus einer Mitteilung von Jean Beunardeau, dem Leiter des kontinentaleuropäischen Geschäfts von HSBC, an französische Mitarbeiter hervor, in die das Wall Street Journal Einblick hatte.

"Die Diskussionen sind noch im Gange und werden voraussichtlich noch einige Wochen andauern, und sie können zu einer Transaktion führen oder auch nicht", schrieb Beunardeau. Die geplante Transaktion werde das französische Retail-Banking- und Wealth-Management-Geschäft der Bank umfassen, nicht aber das Versicherungs- und Asset-Management-Geschäft, heisst es weiter. HSBC könnte nach dem Verkauf weiterhin Versicherungs- und Asset-Management-Produkte über die französische Bank vertreiben.

LONDON (Dow Jones)