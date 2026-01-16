HSBC Holdings Aktie 830650 / US4042804066
16.01.2026 03:29:03
HSBC Reportedly Launches Strategic Review Of Singapore Insurance Unit
(RTTNews) - Bloomberg reported that HSBC Holdings Plc has initiated a strategic review of its insurance operations in Singapore, as part of the Group's ongoing efforts to simplify its global business portfolio.
The report noted that the review will focus on HSBC Life Singapore and will consider all available options for the insurance manufacturing business, though no decisions have yet been made.
According to the report, the initiative underscores HSBC's commitment to aligning its businesses with the Group's long-term strategy and delivering sustainable value to customers and shareholders.
Nachrichten zu HSBC Holdings plc (Spons. ADRs)
|
01.01.26
|HSBC Ausblick Q1 2026: Wichtige Schwerpunkte für Anleger zum Jahresbeginn (finanzen.ch)
|
03.12.25
|HSBC-Aktie gibt ab: Vorstandsspitze neu besetzt - Brendan Nelson wird Chairman (Dow Jones)
|
28.10.25
|Ausblick: HSBC öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.10.25
|HSBC-Aktie trotzdem im Plus: Milliarden-Rückstellung für Madoff-Klage drückt auf Gewinne (Dow Jones)
|
27.10.25
|HSBC-Aktie tiefer: Milliardenrückstellungen wegen Madoff-Skandal (Dow Jones)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: HSBC präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
10.10.25
|HSBC Aktie News: HSBC am Abend im Minus (finanzen.ch)
|
10.10.25
|HSBC Aktie News: HSBC fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu HSBC Holdings plc (Spons. ADRs)
