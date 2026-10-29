HSBC öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HSBC hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0.31 GBP. Im letzten Jahr hatte HSBC einen Gewinn von 0.210 GBP je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HSBC im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 28.63 Milliarden GBP. Im Vorjahresviertel waren 27.98 Milliarden GBP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch