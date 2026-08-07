HSBC öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HSBC hat am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.11 SGD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.070 SGD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5.03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 50.74 Milliarden SGD umgesetzt, gegenüber 48.30 Milliarden SGD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch