HSBC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

HSBC hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 2.20 USD. Im letzten Jahr hatte HSBC einen Gewinn von 1.32 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5.62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 39.71 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 37.59 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch