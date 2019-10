HSBC-Gewinn bricht ein - Erwartungen deutlich verfehlt

Von Yifan Wang

HONGKONG (Dow Jones)--Ein schwaches Europageschäft und das insgesamt schwierige Umfeld haben der britischen Bank HSBC das dritte Quartal verhagelt. Der Gewinn brach ein und verfehlte die Erwartungen deutlich. Für das laufende Schlussquartal kündigte die Bank hohe Belastungen aus Restrukturierungsmassnahmen an. Die Aktie fällt am Nachmittag in Hongkong (Ortszeit) um 2,8 Prozent.

Der Nettogewinn sackte in den drei Monaten per Ende September um knapp ein Viertel auf 2,97 Milliarden US-Dollar ab. Analysten hatten im Factset-Konsens rund 1 Milliarde Dollar mehr erwartet. Der um Sonderposten und Wechselkurseffekte bereinigte Vorsteuergewinn ging um 12 Prozent auf 5,35 Milliarden Dollar zurück. Die Erträge sanken um 3,2 Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar.

Während das Asiengeschäft "in einem schwierigen Umfeld relativ gut" abschnitt, sei Europa "nicht akzeptabel" gewesen, sagte CEO Noel Quinn.

Der Nettozinsüberschuss sank um 1,4 Prozent auf 7,57 Milliarden Dollar, der operative Gewinn ging um knapp ein Fünftel auf 4,3 Milliarden Dollar zurück.

Das Ertragsumfeld sei eine grössere Herausforderung als in der ersten Jahreshälfte, und Teile des Portfolios lieferten keine akzeptablen Renditen ab, teilte die Bank weiter mit.

"Wir werden handeln, um unser Kapital weg von niedrigmargigen Geschäften neu auszurichten", hiess es in der Mitteilung. Die Kostenbasis werde dabei angepasst.

Im vierten Quartal und in den Folgeperioden werde mit signifikanten Belastungen durch mögliche Firmenwertabschreibungen und zusätzlichen Restrukturierungsaufwand gerechnet.

