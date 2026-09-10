HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
10.09.2026 11:24:40
HSBC-Finanzchefin scheidet 2027 aus
Von Joe Stonor
DOW JONES--HSBC muss sich einen neuen CFO suchen. Wie die Bank mitteilte, will die amtierende Finanzchefin Pam Kaur im nächsten Jahr von ihrem Amt zurücktreten. Das genaue Datum ihres Ausscheidens wurde noch nicht genannt. Die Suche nach einem Nachfolger für Kaur ist bereits im Gange. Dabei werden den weiteren Angaben zufolge sowohl interne als auch externe Kandidaten in Betracht gezogen. Kaur soll eine beratende Rolle übernehmen, um bei der Nachfolge zu helfen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/brb/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 10, 2026 05:24 ET (09:24 GMT)
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
|
09:28
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 beendet den Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Börse London: FTSE 100 zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Schwacher Handel in London: So performt der FTSE 100 nachmittags (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 schwächelt am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Schwache Performance in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 beginnt die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.ch)