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10.09.2026 11:24:40

HSBC-Finanzchefin scheidet 2027 aus

HSBC Holdings
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Von Joe Stonor

DOW JONES--HSBC muss sich einen neuen CFO suchen. Wie die Bank mitteilte, will die amtierende Finanzchefin Pam Kaur im nächsten Jahr von ihrem Amt zurücktreten. Das genaue Datum ihres Ausscheidens wurde noch nicht genannt. Die Suche nach einem Nachfolger für Kaur ist bereits im Gange. Dabei werden den weiteren Angaben zufolge sowohl interne als auch externe Kandidaten in Betracht gezogen. Kaur soll eine beratende Rolle übernehmen, um bei der Nachfolge zu helfen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2026 05:24 ET (09:24 GMT)

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