HSBC ernennt Yannick Hausmann zum VRP von HSBC Private Bank (Suisse)

Yannick Hausmann löst Andreas von Planta als nicht exekutiver Vorsitzender des Gremiums ab.

Hausmann, der seit September 2022 im Verwaltungsrat von HSBC Private Bank (Suisse) ist, werde die strategische Ausrichtung der Schweizer Privatbank von HSBC beaufsichtigen und innerhalb eine unternehmerische Führungsrolle übernehmen, teilte HSBC in der Nacht auf Dienstag mit. Er löse von Planta ab, der nach zwölf Jahren im Gremium seinen Rücktritt aus dem Verwaltungsrat eingereicht habe.

Der Jurist Hausmann bringe umfassende Erfahrung in der Führung internationaler Finanzkonzerne mit. So war er unter anderem fast 12 Jahre lang Group General Counsel und Mitglied der Konzernleitung der Zurich Insurance Group AG, Schweiz. Hausmann ist zudem als Rechtsanwalt in Basel zugelassen.

Die HSBC-Aktie gewinnt im Handel in London zeitweise 0,48 Prozent auf 6,02 GBP.

Genf (awp)