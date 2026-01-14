HSBC Holdings Aktie 830650 / US4042804066
14.01.2026 13:46:41
HSBC-Aktie stärker: Trennung vom Versicherungssektor in Singapur geplant?
Die HSBC Holdings prüft einem Agenturbericht zufolge Optionen für ihre Versicherungssparte in Singapur und zu den Möglichkeiten gehört auch ein Verkauf gehört.
HSBC HoldingsWie die Agentur Bloomberg unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet, arbeitet die Bank zusammen mit einem Finanzberater an einer Überprüfung von HSBC Life (Singapore) Pte. Dieser Bereich könnte mit mehr als 1 Milliarde US-Dollar bewertet werden. Obwohl die Überlegungen noch vorläufig seien, hätten andere Versicherer und Investmentfirmen bereits frühzeitig Interesse gezeigt. HSBC lehnte eine Stellungnahme zu der Angelegenheit ab.
70.50 EUR 0.71%
Die HSBC-Aktie gewinnt im Londoner Handel zeitweise 0,59 Prozent auf 12,20 Pfund.
DJG/DJN/cbr/sha
DOW JONES
