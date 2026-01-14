Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’464 0.7%  SPI 18’539 0.7%  Dow 49’192 -0.8%  DAX 25’335 -0.3%  Euro 0.9334 0.1%  EStoxx50 6’020 -0.2%  Gold 4’634 1.0%  Bitcoin 76’100 -0.3%  Dollar 0.8006 0.0%  Öl 66.2 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall345850UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Sika41879292Swiss Re12688156Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Top News
Ausblick VAT: Noch kein Umsatzschub im Schlussquartal zu erwarten
Barclays Investmentausblick Q1 für 2026: Aktien haben gegenüber Anleihen die Nase vorn
Dank neuer Skalierungstechnologien: Ethereum-Mitgründer Buterin hält Trilemma für gelöst
Buy für UBS-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse
Zwischen Übernahme und Alleingang: Wohin steuert die Commerzbank-Aktie?
Suche...

HSBC Holdings Aktie 830650 / US4042804066

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Medienbericht 14.01.2026 13:46:41

HSBC-Aktie stärker: Trennung vom Versicherungssektor in Singapur geplant?

HSBC-Aktie stärker: Trennung vom Versicherungssektor in Singapur geplant?

Die HSBC Holdings prüft einem Agenturbericht zufolge Optionen für ihre Versicherungssparte in Singapur und zu den Möglichkeiten gehört auch ein Verkauf gehört.

HSBC Holdings
70.50 EUR 0.71%
Kaufen Verkaufen
Wie die Agentur Bloomberg unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet, arbeitet die Bank zusammen mit einem Finanzberater an einer Überprüfung von HSBC Life (Singapore) Pte. Dieser Bereich könnte mit mehr als 1 Milliarde US-Dollar bewertet werden. Obwohl die Überlegungen noch vorläufig seien, hätten andere Versicherer und Investmentfirmen bereits frühzeitig Interesse gezeigt. HSBC lehnte eine Stellungnahme zu der Angelegenheit ab.

Die HSBC-Aktie gewinnt im Londoner Handel zeitweise 0,59 Prozent auf 12,20 Pfund.

DJG/DJN/cbr/sha

DOW JONES

Weitere Links:

HSBC Ausblick Q1 2026: Wichtige Schwerpunkte für Anleger zum Jahresbeginn

Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu HSBC Holdings plc (Spons. ADRs)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten